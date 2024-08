'हमारा साथ दें', हिंदुओं को लेकर पहली बार बोले मुहम्मद यूनुस, कहा- सोच समझकर निर्णय लें

यूनुस ने आगे बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कहा , अधिकार सभी के लिए समान हैं। हम सभी एक अधिकार वाले एक व्यक्ति हैं। हमारे बीच कोई भेदभाव न करें, कृपया, हमारी सहायता करें। धैर्य रखें, और बाद में निर्णय लें - हम क्या करने में सक्षम थे और क्या नहीं। अगर हम असफल होते हैं, तो हमारी आलोचना करें

#WATCH | Bangladesh: Visuals from Dhakeshwari National Temple where Bangladesh interim govt chief Muhammad Yunus visited earlier today and met the people of the Hindu community. pic.twitter.com/FuJQp3KAPq