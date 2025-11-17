शेख हसीना को मिले मृत्युदंड पर मोहम्मद यूनुस का आया पहला रिएक्शन, फैसले की सराहना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगी के खिलाफ न्यायाधिकरण के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, ''आज, बांग्लादेश की अदालतों ने एक ऐसी स्पष्टता के साथ फैसला सुनाया है जिसकी गूंज देश और उसके बाहर सुनाई देती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोषसिद्धि और सजा बुनियादी सिद्धांत की पुष्टि करती है कि कोई भी, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।''यह फैसला पीडि़त हजारों लोगों और उन परिवारों को न्याय प्रदान करता है जो अब भी इस क्षति को झेल रहे हैं। हम वर्षों के उत्पीड़न से ध्वस्त लोकतांत्रिक नींव के पुनर्निर्माण के दौर में खड़े हैं।