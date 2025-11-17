Language
    शेख हसीना को मिले मृत्युदंड पर मोहम्मद यूनुस का आया पहला रिएक्शन, फैसले की सराहना की

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ न्यायाधिकरण के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून के शासन की पुष्टि करता है और पीड़ितों को न्याय प्रदान करता है। यूनुस ने बताया कि इस घटना में करीब 1,400 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें छात्र और नागरिक शामिल थे। उन्होंने लोकतांत्रिक नींव के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

    Hero Image

    शेख हसीना को मिले मृत्युदंड पर मोहम्मद यूनुस का आया पहला रिएक्शन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगी के खिलाफ न्यायाधिकरण के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, ''आज, बांग्लादेश की अदालतों ने एक ऐसी स्पष्टता के साथ फैसला सुनाया है जिसकी गूंज देश और उसके बाहर सुनाई देती है।

    दोषसिद्धि और सजा बुनियादी सिद्धांत की पुष्टि करती है कि कोई भी, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।''यह फैसला पीडि़त हजारों लोगों और उन परिवारों को न्याय प्रदान करता है जो अब भी इस क्षति को झेल रहे हैं। हम वर्षों के उत्पीड़न से ध्वस्त लोकतांत्रिक नींव के पुनर्निर्माण के दौर में खड़े हैं।

    कितने लोगों की गई जान?

    उन्होंने कहा, ''करीब 1,400 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े नहीं, बल्कि छात्रों, अभिभावकों और अधिकार प्राप्त नागरिकों की जानें थीं। महीनों तक चली गवाही में बताया गया कि कैसे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल किया गया।''

