Dhaka factory fire: जहरीली गैस और फैक्ट्री का गेट बंद होने से हुईं ज्यादातर मौतें, लोगों की पहचान की जांच शुरू
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार को एक कपड़ा फैक्टरी और केमिकल गोदाम में आग लगने से 16 लोगों की मौत हुई। घटनास्थल से बुधवार को भी धुएं का गुबार उठता दिखा। इसके चलते बचावकर्मी फैक्टरी के अंदरदाखिल नहीं हो पाए। एक अधिकारी ने बताया कि जहरीली गैस और दरवाजा बंद होने के कारण ज्यादातर लोगों की जान गई। कई लोग घायल भी हुए हैं।
रॉयटर, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार को एक कपड़ा फैक्टरी और केमिकल गोदाम में आग लगने से 16 लोगों की मौत हुई। घटनास्थल से बुधवार को भी धुएं का गुबार उठता दिखा। इसके चलते बचावकर्मी फैक्टरी के अंदर दाखिल नहीं हो पाए।
एक अधिकारी ने बताया कि जहरीली गैस और दरवाजा बंद होने के कारण ज्यादातर लोगों की जान गई। कई लोग घायल भी हुए हैं।
दमकल सेवा के अधिकारी ताल्हा बिन जशिम ने कहा, ''ज्यादातर लोग जलने से नहीं बल्कि जहरीली गैस के कारण मरे। गोदाम में भंडार किए गए रसायनों से अब भी धुएं का गुबार उठ रहा है। विषाक्त धुएं के कारण आग को पूरी तरह बुझाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।''
सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने और सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की है। जबकि अपनों की तलाश में कई लोगों को इधर-उधर भटकते देखा गया। कई शव बुरी तरह जल गए हैं, जिससे पहचान में दिक्कतें आ रही हैं।
बताया जा रहा है कि केमिकल गोदाम में मंगलवार सुबह करीब 11.40 बजे आग भड़की, जिसने कपड़ा फैक्टरी को भी अपनी चपेट में ले लिया था।
