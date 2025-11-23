मोसाद का बड़ा दावा: यूरोप में हमास का आतंकी नेटवर्क सक्रिय, इजरायलियों-यहूदियों पर कर सकता है हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल की मोसाद खुफिया सेवा ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि हमास गुप्त आतंकी शेलों के माध्यम से पूरे यूरोप में एक आतंकी नेटवर्क विकसित कर रहा है। मोसाद का आरोप है कि हमास ने पूरे यूरोप में इजरायलियों और यहूदियों को निशाना बनाकर गुप्त ऑपरेशनल सेल बनाए हैं।

एक बयान में एजेंसी ने कहा कि यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं के साथ सहयोग से हमास से जुड़े लोगों पर छापा मारा जिन पर से हथियार बरामद किए और संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई जिससे योजनाबद्ध हमलों की रोकथाम में मदद मिली है।

इजरायली और यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर रची गई साजिशें बयान के अनुसार, यूरोपीय साझेदारों ने इजरायली और यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर रची गई साजिशों को नाकाम करने में मदद की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में संयुक्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और नागरिकों के खिलाफ आदेश पर इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हथियारों के भंडार को ज़ब्त किया गया।

हथियार किए गए बरामद जांचकर्ताओं द्वारा उद्धृत प्रमुख सफलताओं में से एक पिछले सितंबर में वियना में मिली। ऑस्ट्रिया की डीएसएन सुरक्षा सेवा ने हथियारों के एक भंडार का पता लगाया जिसमें हैंडगन और विस्फोटक सामग्री थी और बाद में उसका पता मोहम्मद नईम से लगाया - जो हमास के वरिष्ठ राजनीतिक ब्यूरो अधिकारी बासेम नईम का बेटा है, जो गाजा में हमास के एक वरिष्ठ नेता खलील अल-हय्या के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

मोसाद ने लगाए ये आरोप मोसाद ने विदेश में हमास नेतृत्व पर इन प्रयासों को चुपचाप बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोसाद ने कहा कि आतंकवादी अभियानों को आगे बढ़ाने में कतर स्थित संगठन के नेतृत्व की संलिप्तता पहली बार सामने नहीं आई है। हमास के वरिष्ठ नेता अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बचाने के प्रयास के तहत सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते रहे हैं।

एजेंसी ने सितंबर में कतर में मोहम्मद नईम और उसके पिता के बीच हुई एक मुलाकात का भी हवाला देते हुए कहा कि यह यूरोप में अभियानों के लिए हमास के औपचारिक समर्थन को दर्शाता है। जांचकर्ता तुर्किये से काम कर रहे हमास-संबद्ध लोगों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो लंबे समय से इस संगठन का गढ़ रहा है। जर्मन अधिकारियों ने हाल ही में नवंबर में बुरहान अल-खतीब को गिरफ्तार किया था; अधिकारियों का कहना है कि वह तुर्किये में स्थानांतरित होने से पहले वहां सक्रिय था।