    मोरक्को में दो रिहायशी इमारतें ढहने से 19 लोगों की मौत, बिल्डिंग में रह रहे थे 8 परिवार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    मोरक्को के फेज शहर में दो रिहायशी इमारतें गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। इन इमारतों में पहले से ही अनदेखी के संकेत थे। मलबे में आठ प ...और पढ़ें

    मोरक्को के फेज में दो इमारतें गिरीं। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोरक्को के सबसे पुराने शहरों में से एक फेज में बुधवार तड़के दो इमारतें गिरने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इन इमारतों में कुछ समय से अनदेखी के संकेत दिख रहे हैं।

    राज्य समाचार एजेंसी ने बताया कि फेज प्रांत में लोकल ऑफशियल ने बताया कि रात भर में दो, चार मंजिला इमारतें गिर गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन इमारतों में आठ परिवार रह रहे थे और दोनों अल-मुस्तकबल इलाके में थी।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारी, सुरक्षा सेवाएं और नागरिक सुरक्षा इकाइयां मौके पर पहुंचीं और तुरंत तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया।

    देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर

    फेज, जो आठवीं सदी की पुरानी राजधानी और देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दो महीने पहले खराब जीवन गुणवत्ता और खराब सार्वजनिक सेवाओं को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लहर में फंस गया था।

    इमारतों में दरार के संकेत

    राज्य समाचार वेबसाइट SNRT ने कहा कि "मौके से पता चलता है कि गिरी हुई दोनों इमारतों में कुछ समय से दरार के संकेत दिख रहे थे, लेकिन कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए।" रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से समाचार एजेंसी की क्षति रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका और आंतरिक मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया।

    मोरक्को की अधिकांश आबादी, वित्तीय, औद्योगिक केंद्र और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उत्तर-पश्चिम में केंद्रित हैं, जबकि बाकी देश खेती, मत्स्य पालन और पर्यटन पर निर्भर है।

    अक्टूबर में, युवाओं के नेतृत्व वाले अशांति ने गरीबी और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर गहरी नाराजगी को उजागर किया, क्योंकि सरकार 2030 विश्व कप से पहले महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आधुनिक स्टेडियमों को खोलने पर जोर दे रही है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

     