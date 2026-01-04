म्यांमार में बड़े पैमाने पर कैदियों की रिहाई, स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर 6100 से ज्यादा बंदी आजाद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार की सैन्य सरकार ने रविवार को आजादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 6,100 से अधिक कैदियों को माफी दे दी और अन्य बंदियों की सजा कम कर दी।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिहा किए गए लोगों में सैन्य शासन का विरोध करने के आरोप में कैद हजारों राजनीतिक बंदी भी शामिल हैं या नहीं।

यह माफी ऐसे समय में आई है, जब सैन्य सरकार एक महीने तक चलने वाली, तीन चरणों वाली चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह यथास्थिति को वैधता का दिखावा देने के लिए बनाई गई है।