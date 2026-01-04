म्यांमार में बड़े पैमाने पर कैदियों की रिहाई, स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर 6100 से ज्यादा बंदी आजाद
म्यांमार की सैन्य सरकार ने अपनी 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर 6,100 से अधिक कैदियों को माफी दी है, और अन्य की सजा कम की है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार की सैन्य सरकार ने रविवार को आजादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 6,100 से अधिक कैदियों को माफी दे दी और अन्य बंदियों की सजा कम कर दी।
यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिहा किए गए लोगों में सैन्य शासन का विरोध करने के आरोप में कैद हजारों राजनीतिक बंदी भी शामिल हैं या नहीं।
यह माफी ऐसे समय में आई है, जब सैन्य सरकार एक महीने तक चलने वाली, तीन चरणों वाली चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह यथास्थिति को वैधता का दिखावा देने के लिए बनाई गई है।
52 विदेशियों को भी किया जाएगा रिहा
सैन्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने 6,134 कैदियों को क्षमादान दिया। एक अलग बयान में कहा गया है कि 52 विदेशियों को भी रिहा किया जाएगा और म्यांमार से निर्वासित किया जाएगा। रिहा किए गए लोगों की कोई विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं है। (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।