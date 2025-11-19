Language
    लैंडिग के वक्त टूटा कांगो के मंत्री के प्लेन का गियर, बाल-बाल बची जान

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:57 PM (IST)

    डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बड़ा विमान हादसा टल गया। खनन मंत्री लुई वाटम कबाम्बा को ले जा रहा विमान कोलवेजी हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान फिसल गया और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। जांच में पता चला है कि विमान लुबुम्बाशी होते हुए कोलवेजी जा रहा था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    लैंडिग के वक्त टूटा कांगो के मंत्री के प्लेन का गियर (फोटो- @geotechwar)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के कोलवेजी हवाई अड्डे पर सोमवार को बड़ा विमान हादसा टल गया। जहां कांगो के खनन मंत्री लुई वाटम कबाम्बा और उनके 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को ले जा रहा अंगोला का चार्टर्ड एम्ब्रेयर ERJ-145 विमान लैंडिंग के दौरान फिसल गया।

    हादसे के दौरान मुख्य लैंडिंग गियर टूट के बाद विमान में आग लग गई। हालांकि, गनीमत रही कि आग भड़कने से ठीक पहले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें डीआरसी के कोलवेजी हवाई अड्डे पर एम्ब्रेयर ईआरजे-145 की क्रैश लैंडिंग दिखाई गई है।

    बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह चार्टर्ड विमान देश के खान मंत्री लुई वाटम कबाम्बा को लुआलाबा क्षेत्र के कोलवेजी हवाई अड्डे पर ले जा रहा था, जहां उन्हें पास की एक कोबाल्ट खदान में जाना था, जहां एक पुल ढहने से 32 लोगों की मौत हो गई थी। इसी दौरान लैंडिग करते वक्त गियर टूट गया और विमान रनवे से हटकर जमीन पर आ गया।

    जांच में हुआ खुलासा

    नागरिक उड्डयन विभाग दुर्घटनाओं की स्वतंत्र जांच करने वाली एजेंसी, कांगो की बीपीईए ने दुर्घटना की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विमान लुबुम्बाशी होते हुए कोलवेजी जा रहा था। कोलवेजी में विमान रनवे से फिसल गया और उसमें आग लग गई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, इसमें सिर्फ भौतिक क्षति हुई।

    तकनीकी बैठकें शुरू

    वहीं, खनन मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि यह हवाई दुर्घटना किसी भी तरह से मंत्री के दृढ़ संकल्प को प्रभावित नहीं करती है, जिन्होंने कलांडो के मिशन और प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ तकनीकी बैठकें शुरू कर दी हैं।

    वीडियो हो रहा वायरल

    एक यात्री ने इस विमान हादसे का वीडियो बना लिया। वीडियो में विमान को फ्लैप खोलकर धीरे-धीरे नीचे उतरते हुए दिखाया गया है। हालांकि, कुछ ही सेकंड बाद, विमान विस्थापित रनवे सीमा से पहले ही ज़मीन पर उतर गया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य गियर ध्वस्त हो गया।

    केबिन के अंदर से घबराई हुई आवाज़ें सुनी जा सकती थीं क्योंकि विमान आखिरकार रनवे से नीचे आगे की ओर झुककर रुक गया और उसका पिछला हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। गनीमत रही कि विमान के पिछले हिस्से में आग लगने से कुछ सेकंड पहले ही सभी यात्री बाहर निकल आए।

    घटना के एक और नाटकीय वीडियो में मलबे से घना काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है और अधिकारी घबराहट में भाग रहे हैं। देखिए वीडियो...