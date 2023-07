हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए परिवार ने भारत में ताजमहल का किया था दीदार, नेपाल में मौत कर रही थी इंतजार

Nepal Helicopter Crash नेपाल में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि मनांग एयर हेलीकॉप्टर 9N-AMV ने मंगलवार सुबह 10.04 बजे सोलुखुम्बु जिले के सुरके हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए उड़ान भरा और 10.13 बजे 12000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अचानक संपर्क टूट गया। इसके बाद सोलुखुम्बु जिले के लिखुपिके के लमजुरा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए परिवार ने भारत में ताजमहल का किया था दीदार।

काठमांडू, पीटीआई। नेपाल में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में इसमें सवार सभी छह यात्रियों की मौत हो गई। इन यात्रियों में पांच लोग मैक्सिको के रहने वाले थे, जो एक ही परिवार के लोग थे। हादसे में मारे गए पांचों मैक्सिकन नागरिक नेपाल जाने से पहले भारत आए थे। मंगलवार को हुआ था हादसा बता दें कि मनांग एयर हेलीकॉप्टर 9N-AMV ने मंगलवार सुबह 10.04 बजे सोलुखुम्बु जिले के सुरके हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए उड़ान भरा और 10.13 बजे 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अचानक संपर्क टूट गया। इसके बाद सोलुखुम्बु जिले के लिखुपिके के लमजुरा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैक्सिको के रहने वाले थे परिवार मृतक पायलट की पहचान नेपाली नागरिक कैप्टन सीबी गुरुंग के रूप में हुई है। दुर्घटना में मारे गए पांच यात्रियों की पहचान फर्नांडो सिफुएंटेस (95), एब्रिल सिफुएंटेस गोंजालेज (72), लूज गोंजालेज ओलासियो (65), मारिया जोस सिफुएंटेस (52) और इस्माइल रिनकॉन (98) के रूप में की गई। ये सभी मैक्सिको से नेपाल घूमने आए थे। जानकारी के अनुसार, मैक्सिकन परिवार ने नेपाल से पहले भारत यात्रा की थी। एब्रिल सिफुएंटेस गोंजालेज ने पांच जुलाई को ताज महल के सामने क्लिक की गई अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। भारत में मेक्सिको के राजदूत फेडेरिको सालास ने कहा कि पीड़ित मूल रूप से नुएवो लियोन के परिवार के सदस्य थे। नेपाल सरकार ने जांच कराने की घोषणा की इस बीच, नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल ने कहा कि शवों को हवाई मार्ग से काठमांडू ले जाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में रखा गया है। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री सूडान किराती ने घोषणा की कि सरकार इस घटना की जांच कराएगी मनांग एयर की निदेशक मुक्ति पांडे ने कहा कि सभी मृतक यात्री एक ही मैक्सिकन परिवार से थे और कल उड़ान के साथ-साथ शेरपा संस्कृति का निरीक्षण करने के लिए खुम्बू क्षेत्र के लिए उड़ान भरी थी। जिस दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए।

Edited By: Devshanker Chovdhary