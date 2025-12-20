मेनोपॉज बुढ़ापे की शुरुआत नहीं, बल्कि महिलाओं को बनाती है बेझिझक और मजबूत; क्या है सच्चाई?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति )को अक्सर एक बोझ की तरह देखा जाता है। क्योंकि इस दौरान शरीर में आए हार्मोनल बदलाव के चलते महिलाओं को मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन का शिकार होना पड़ता है। दरअसल, मेनोपॉज अवस्था में आने के बाद महिलाओं के चेहरे पर उदासी छाने लगता है और पुरुष भी ज्यादा ध्यान नहीं देते है। इनके प्रति समाज की नजरें धीरे-धीरे ओझल होने लगती है और लोग इसे 'सनकीपन' या 'बुढ़ापे की शुरुआत' कहकर खारिज कर देते हैं।

क्या है सच्चाई? हालांकि, सच्चाई इसके ठीक उलट है। यह वह दौर है जब सालों का दबा हुआ क्रोध बाहर आता है, पुरानी चुप्पी टूटती है और अचानक एक गजब की स्पष्टता जन्म लेती है। यह ऐसी अव्यस्था होती है, जब महिलाओं को न दिखावे की फिक्र, न दूसरों की राय की परवाह।

रजोनिवृत्ति महिलाओं को वह स्वतंत्रता देती है जो युवावस्था में सपनों में भी मुश्किल लगती थी। रजोनिवृत्ति महिलाओं को बेझिझक जीने की और जीवन को अपने नियमों से जीने की आजादी देती है। यह कोई लाइफ का अंत नहीं, बल्कि एक नई, सशक्त शुरुआत है।

रजोनिवृत्ति वह दौर है जब महिलाएं खुद को पूरी तरह मुक्त महसूस करती हैं। पहनाने से लेकर दिखावे तक सब बोझ उतर जाता है। आप जो चाहे पहनो जैसे चाहो रहो। किसी की कोई परवाह नहीं होती। समाज की अपेक्षाओं से आजादी मिलती है।

लेकिन इस दौर की शुरुआत क्रोध और चिड़चिड़ेपन से शुरू होता है, क्योंकि शरीर सालों के अपमान और अस्वीकार को एक साथ याद करता है। लेकिन जल्द ही यह स्पष्टता में बदल जाता है। यह बुरे लोगों से दूर होने का दौर होता है।