इटली में World War II में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बना स्मारक

नई दिल्ली, पीटीआई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए इटली में एक स्मारक का अनावरण किया गया है। इटली में भारत की राजदूत डॉ. नीना मल्होत्रा और डिफेंस अटैची ने समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीबर घाटी में वीरता से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले और विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भारतीय योद्धा नायक यशवंत घाड़गे को इस मौके पर विशेष रूप से याद किया गया।

Italy honors Indian Army's contribution in Second World War with 'V.C Yeshwant Ghadge Sundial Memorial' unveiling in Montone, Perugia, Italy. Indian Soldiers played a central role in the Italian Campaign during the Second World War. pic.twitter.com/3WA0DOFLFr