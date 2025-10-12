वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में शख्स ने की शर्मनाक हरकत, वेदी पर चढ़कर किया पेशाब; पोप फ्रांसिस हुए हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में शुक्रवार को एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक घटना सामने आई। सुबह 9 बजे की Holy Mass के दौरान एक व्यक्ति ने सैकड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सामने कन्फेशन के वेदी पर पेशाब कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग हैरान और नाराज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, उस व्यक्ति ने वेदी की सीढ़ियां चढ़ीं, अपनी पैंट नीचे की और पवित्र स्थल पर पेशाब कर दिया। मौके पर मौजूद वेटिकन जेंडरमेरी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और बाहर ले गई। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि उसे गिरफ्ताप किया गया या किसी तरह का मामला दर्ज हुआ है।

पोप फ्रांसिस को दी गई सूचना इटालियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोप फ्रांसिस को घटना की जानकारी दी गई और वह इस खबर को सुनकर बेहद हैरीन हुए। वेटिकन प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

यह पहली बार नहीं है जब पवित्र चर्च में इस तरह की घटना हुई है। इस साल फरवरी में एक व्यक्ति ने वेदी पर चढ़कर 6 मोमबत्ती स्टैंड नीचे फेंक दिए थे। तब वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रुनी ने बताया था कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसे इटालियन अधिकारियों को सौंप दिया गया था।