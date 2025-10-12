Language
    वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में शख्स ने की शर्मनाक हरकत, वेदी पर चढ़कर किया पेशाब; पोप फ्रांसिस हुए हैरान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में शुक्रवार को होली मास के दौरान एक व्यक्ति ने सैकड़ों श्रद्धालुओं के सामने वेदी पर पेशाब कर दिया। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वेटिकन जेंडरमेरी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।

    सेंट पीटर्स बेसिलिका में व्यक्ति ने वेदी पर किया पेशाब (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में शुक्रवार को एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक घटना सामने आई। सुबह 9 बजे की Holy Mass के दौरान एक व्यक्ति ने सैकड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सामने कन्फेशन के वेदी पर पेशाब कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग हैरान और नाराज हैं।

    फॉक्स न्यूज के मुताबिक, उस व्यक्ति ने वेदी की सीढ़ियां चढ़ीं, अपनी पैंट नीचे की और पवित्र स्थल पर पेशाब कर दिया। मौके पर मौजूद वेटिकन जेंडरमेरी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और बाहर ले गई। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि उसे गिरफ्ताप किया गया या किसी तरह का मामला दर्ज हुआ है।

    पोप फ्रांसिस को दी गई सूचना

    इटालियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोप फ्रांसिस को घटना की जानकारी दी गई और वह इस खबर को सुनकर बेहद हैरीन हुए। वेटिकन प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

    यह पहली बार नहीं है जब पवित्र चर्च में इस तरह की घटना हुई है। इस साल फरवरी में एक व्यक्ति ने वेदी पर चढ़कर 6 मोमबत्ती स्टैंड नीचे फेंक दिए थे। तब वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रुनी ने बताया था कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसे इटालियन अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

    2023 में भी हुई थी एक घटना

    जून 2023 में भी एक पोलिश व्यक्ति ने चर्च बंद होने से ठीक पहले कपड़े उतारकर वेदी पर चढ़ गया था। उसके शरीर पर 'Save Children Of Ukraine' लिखा हुआ था। यह घटना भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी।