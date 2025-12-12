सैलरी- 1.3 करोड़, रहना-खाना फ्री... फिर भी युवक को सता रही एक चिंता, सोशल मीडिया पर मांगी राय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जिसमें ये समझ पाना मुश्किल होता है कि आगे क्या करें। आज के समय हर किसी की चाह है कि उसे अच्छे पैकेज की नौकरी मिली। कई बार ऐसी नौकरियां मिलती हैं, जो जिसमें पैसे तो बहुत हैं, लेकिन काम पर जाने से पहले रूह कांप जाती है।

कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रेडिट पर एक शख्स ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी दुविधा को साझा किया है। पर्यावरण अनुसंधान में काम करने वाले 29 वर्षीय इस व्यक्ति ने बताया कि उसे बर्फीले महाद्वीप पर स्थित मैकमुर्डो स्टेशन पर तैनात किया जाएगा और उसे बहुत अधिक वेतन मिलेगा।

सोशल मीडिया पर व्यक्ति ने मांगी राय हालांकि, व्यक्ति को मिले इस ऑफर को लेकर वह काफी परेशान है कि क्या किया जाए। उसने सोशल मीडिया पर लोगों से राय मांगी है। व्यक्ति ने कहा कि पैसे तो काफी ज्यादा मिल रहे हैं। व्यक्ति ने बताया कि इस नौकरी के कारण उसको अपने तीन साल के रिश्ते और निजी जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

रेडिट पर व्यक्ति ने लिखा कि मैं पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता हूं और मेरी कंपनी ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं अंटार्कटिका के मैकमुर्डो स्टेशन पर 6 महीने के शोध कार्य के लिए जाना चाहता हूं। स्थान के हिसाब से वेतन वाकई बहुत अच्छा है, जैसे 6 महीने के लिए 1.3 करोड़ रुपये (145 हजार डॉलर) और साथ ही वे लगभग सब कुछ (भोजन, आवास, उड़ानें, उपकरण, सब कुछ) कवर करते हैं।

शख्स का कहना है कि अंटार्कटिका में रहने का मतलब होगा कोई खर्च नहीं, लेकिन उनकी प्रेमिका उनके जाने से जाहिर तौर पर 'खुश' नहीं थी। उन्होंने लिखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा साथ देती है, लेकिन जाहिर तौर पर मेरे इतने लंबे समय तक दूर रहने से खुश नहीं है। हम तीन साल से साथ हैं और वह मेरी बात समझती है, लेकिन हां, यह काफी मुश्किल है।

शोधकर्ता ने खुलासा किया कि उसकी मौजूदा कुल संपत्ति लगभग 1.62 करोड़ रुपये है। अगर वह नौकरी करता है तो उसकी कुल संपत्ति में दोगुना इजाफा होगा। शोधकर्ता ने कहा कि इससे मुझे अपनी पूरी सैलरी बैंक में जमा करने में आसानी होगी क्योंकि मैंने किराए और अन्य खर्चों के लिए पहले से ही कुछ पैसे बचा रखे हैं। लेकिन 6 महीने तक इतने लंबे समय तक अलग-थलग रहना बहुत मुश्किल है, भले ही यह विज्ञान मेरे करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो।

लोगों ने क्या दी सलाह? इस पोस्ट पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 7,000 से अधिक अपवोट और हजारों कमेंट मिल चुके हैं। कई यूजर्स ने शोधकर्ता को नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह किया। हालांकि, इस दौरान कुछ लोगों ने अंटार्कटिका में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में बताया।