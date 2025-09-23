कॉकपिट से लेकर केबिन तक सब महिलाएं, मलेशिया एयरलाइंस की ऑल वूमन क्रू फ्लाइट ने भरी उड़ान; रच दिया इतिहास
मलेशिया एयरलाइंस ने कुआलालंपुर से कोटा किनाबालु के लिए उड़ान MH2610 का संचालन करके इतिहास रचा। इस उड़ान में पायलट सह-पायलट और केबिन क्रू सहित सभी महिलाएं थीं। एयरलाइंस ने फेसबुक पर इस उपलब्धि का जश्न मनाया और कहा कि यह विविधता और महिलाओं के कौशल व्यावसायिकता और नेतृत्व को मान्यता देने का प्रतीक है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया एयरलाइंस ने अपनी पहली पूरी तरह से महिला चालक दल वाली उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन करके इतिहास रच दिया है। कुआलालंपुर से कोटा किनाबालु के लिए उड़ान भरने वाली उड़ान MH2610 में पायलट, सह-पायलट और केबिन स्टाफ सहित पूरी तरह से महिला चालक दल शामिल था।
एयरलाइंस ने फेसबुक पर इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए कहा कि यह न केवल विविधता के बारे में है, बल्कि उड़ान को सफल बनाने में महिलाओं के कौशल, व्यावसायिकता और नेतृत्व को मान्यता देने के बारे में भी है।
'आकाश की नहीं होती कोई सीमा'
मलेशियाई एयरलाइंस ने फेसबुक पर लिखा, "मलेशिया एविएशन ग्रुप के कार्यबल में अब 36 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) की 25बाई2025 पहल को पार कर गया है। यह उपलब्धि न केवल प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह एक सशक्त अनुस्मारक भी है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है।"
चेक-इन काउंटर से लेकर सुरक्षा और रखरखाव और पायलटों व केबिन क्रू तक यात्रा के हर चरण में महिलाओं की जिम्मेदारी थी। एयरलाइन ने आगे कहा, "हमारे सभी सहकर्मियों और भावी विमान चालकों के लिए, आज की उड़ान आपको बड़े सपने देखने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करे।"
महिलाओं ने ही उड़ाया जहाज
मलेशिया एयरलाइंस के अनुसार, बोइंग 737-800 को कैप्टन नूरसाजरीना बिंती जुल्किफली ने उड़ाया था, जो एक अनुभवी पायलट हैं और जिनके पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर 8,200 घंटों से अधिक का अनुभव है साथ ही द्वितीय अधिकारी सिती नूर सैमीरा बिंती बहारुद्दीन एक युवा पायलट थीं, जिन्हें हाल ही में प्रमाणन प्राप्त हुआ था।
केबिन में उन्हें इन-फ्लाइट सुपरवाइजर कुलिसिया अनाक जीपेम द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो मलेशिया एयरलाइंस के प्रसिद्ध मलेशियाई आतिथ्य की सेवा प्रदान करने वाली पांच महिला कर्मचारियों के समूह की देखरेख कर रही थीं।
