अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास आज से, भारत के साथ इन देशों की नौसेना होगी शामिल

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। टैरिफ नीतियों को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव के बीच सोमवार से उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास शरू होने जा रहा है। उत्तरी प्रशांत के गुआम में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं नौ दिवसीय अभ्यास करेंगी।

इसका उद्देश्य अंतर-संचालन क्षमता और मजबूत करना है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के लिए अपने युद्धपोत आइएनएस सह्याद्री को भेजा है। भारतीय नौसेना ने कहा, आइएनएस सह्याद्रि बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार में भाग लेने के लिए गुआम में है। यह बंदरगाह तथा समुद्री चरणों में भाग लेगा।

भारत की प्रतिबद्धता मालाबार अभ्यास में आईएनएस सह्याद्रि की भागीदारी स्थायी साझेदारी और समन्वय को मजबूत करने, अंतर-संचालन को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित आइएनएस सह्याद्री गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह पोत 'आत्मनिर्भर भारत' का शानदार उदाहरण है और इसने कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों में भी भाग लिया है। आज से बेलगावी में होगा भारत श्रीलंका का 'अभ्यास मित्र शक्ति' भारत-श्रीलंका की सेनाएं सोमवार से 23 नवंबर तक वार्षिक सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति में शामिल होंगी। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआइ) ने शनिवार को बताया कि यह अभ्यास कर्नाटक के बेलगावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा।