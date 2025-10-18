Language
    ढाका एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में लगी भीषण आग, चटगांव भेजी गई चार उड़ानें; कई फ्लाइट का संचालन प्रभावित

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो विलेज में भीषण आग लग गई। आग की तीव्रता को देखते हुए 16 दमकल यूनिट मौके पर पहुंची और अन्य 16 रास्ते में हैं। चार उड़ानों को चटगांव के शाह अमानत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया है। एहतियात के तौर पर कई विमानों को हैंगर से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है और ढाका एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई हैं।

    Hero Image

    ढाका एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो विलेज इलाके में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार, यह इलाका आमतौर पर आयतित सामान पखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

    फायर सर्विस मुख्यालय के मीडिया सेल अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने बताया क आग की तिव्रता काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि 16 दमकल यूनिट मौके पर पहुंच चुकी हैं, जबकि अन्य 16 यूनिट रास्ते में हैं।

    आग बुझाने में जुटे कर्मी

    हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक के प्रवक्ता मसूदुल हसन मसूद ने बताया कि आग कार्गो विलेज के पास वाले हिस्से में लगी। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस, बांग्लादेश एयरफोर्स और एयरपोर्ट कर्मी मिलकर आग बुझाने में लगे हैं। फिलहालस आग लगने के कारण और नुकसान की सहा जनकारी अब तक सामने नहीं आई है।

    आग लगने के बाद चार उड़ानों को चटगांव के शाह अमानत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। चटगांव एयरपोर्ट के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने बताया कि इनमें दो घरेलू उड़ानें और दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं।

    रोकी गई सभी उड़ानें

    एहतियात के तौर पर कई विमानों को हैंगर से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है ताकि कोई नुकसान न हो। कुल 28 फायर यूनिट आग पर काबू पाने में जुटी हैं, जबकि ढाका एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें फिलाहल रोक दी गई है।

