    मेडागास्कर में सैनिकों ने किया Gen-Z के प्रोटेस्ट का समर्थन, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:46 AM (IST)
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:46 AM (IST)

    मेडागास्कर में जेन-जेड के प्रदर्शनकारियों को सैनिकों का समर्थन मिला है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन देश में राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है।

    मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना- (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडागास्कर में जेन जी के प्रदर्शन का सैनिकों ने समर्थन किया है। पिछले महीने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से शनिवार को प्रदर्शनकारी पहली बार एंटानानारिवो के ''13 मई स्क्वायर'' पहुंचे। कुछ सैनिकों द्वारा जेन जी आंदोलन के प्रति समर्थन घोषित करने के बाद प्रदर्शनकारियों को सेना की सुरक्षा मिली।

    केन्या और नेपाल में जेन जी के नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरित ये प्रदर्शन 25 सितंबर को पानी और बिजली की कमी को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन तब से बढ़ते जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों से राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना सरकार के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है।

    राजोएलिना पद छोड़ दें- प्रदर्शनकारी

    प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि राजोएलिना पद छोड़ दें, देश से माफी मांगें और सीनेट तथा चुनाव आयोग को भंग कर दें।

    इस बीच सेना के चीफ आफ स्टाफ जनरल जोसलीन राकोतोसन ने बाद में स्थानीय मीडिया पर प्रसारित बयान में नागरिकों से बातचीत के माध्यम से व्यवस्था बहाल करने में सुरक्षा बलों की सहायता करने का आग्रह किया।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)