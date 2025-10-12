मेडागास्कर में सैनिकों ने किया Gen-Z के प्रोटेस्ट का समर्थन, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडागास्कर में जेन जी के प्रदर्शन का सैनिकों ने समर्थन किया है। पिछले महीने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से शनिवार को प्रदर्शनकारी पहली बार एंटानानारिवो के ''13 मई स्क्वायर'' पहुंचे। कुछ सैनिकों द्वारा जेन जी आंदोलन के प्रति समर्थन घोषित करने के बाद प्रदर्शनकारियों को सेना की सुरक्षा मिली।

केन्या और नेपाल में जेन जी के नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरित ये प्रदर्शन 25 सितंबर को पानी और बिजली की कमी को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन तब से बढ़ते जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों से राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना सरकार के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है।