मेडागास्कर में तख्तापलट करने वाले सैन्य अधिकारी संभालेंगे राष्ट्रपति पद, जल्द लेंगे शपथ
मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट करने वाले सेना के अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह जल्द ही राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं। इस पश्चिम अफ्रीकी देश में जेन जी के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रपति एंड्रीराजोलीना को रविवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। सेना की कई यूनिटों ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया।
एपी, एंटानानारिवो। मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट करने वाले सेना के अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह जल्द ही राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं। इस पश्चिम अफ्रीकी देश में जेन जी के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रपति एंड्री राजोलीना को रविवार को देश छोड़कर भागना पड़ा।
सेना की कई यूनिटों ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। सेना ने कहा है कि वह देश में नई सरकार बनने तक कम से कम दो साल तक सत्ता संभालेगी।
सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना ने एपी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वह मेडागास्कर के नए नेता के रूप में शपथ ले लेंगे। देश के उच्च संवैधानिक कोर्ट ने उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया है।
राष्ट्रपति एंड्री राजोलीना मेडागास्कर से भाग गए हैं।मेडागास्कर में गत 25 सितंबर को पानी और बिजली की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे, लेकिन बाद में ये भ्रष्टाचार, खराब शासन और बुनियादी सेवाओं के अभाव के खिलाफ व्यापक आक्रोश में बदल गए।
शनिवार को विरोध प्रदर्शन उस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जब सेना की कई यूनिटों ने भी राजोलीना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके चलते उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस अफ्रीकी देश की संसद के विपक्ष के नेता सिटेनी ने सोमवार को बताया था कि राजोलीना रविवार को देश छोड़कर चले गए। इधर, रायटर के अनुसार, रूस ने बुधवार को कहा कि वह मेडागास्कर के हालात पर नजर रख रहा है। उसने यह उम्मीद जताई है कि सेना के सत्ता संभालने से खून-खराबे से बचा जाएगा।
