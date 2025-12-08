लूवर संग्रहालय की दुर्दशा की तस्वीर आई सामने, पानी रिसाव से मिस्त्र के पुरावशेष विभाग की पुस्तकों को नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने लूवर संग्रहालय में मिस्त्र के पुरावशेष विभाग में पानी के रिसाव से सैकड़ों किताबें क्षतिग्रस्त हो गईं। यह संग्रहालय की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। कुछ समय पहले यहां चोरी ने सुरक्षा खामियों को उजागर किया था।

विशेषज्ञ वेबसाइट ला ट्रिब्यून डे ला आर्ट ने बताया कि लगभग 400 दुर्लभ पुस्तकें प्रभावित हुईं, जिसके लिए पाइप की खराब स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया। इसने कहा कि विभाग लंबे समय से संग्रह को ऐसे जोखिमों से बचाने के लिए धन की मांग कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।