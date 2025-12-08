लूवर संग्रहालय की दुर्दशा की तस्वीर आई सामने, पानी रिसाव से मिस्त्र के पुरावशेष विभाग की पुस्तकों को नुकसान
पेरिस के लूवर संग्रहालय में पानी के रिसाव से मिस्त्र के पुरावशेष विभाग की महत्वपूर्ण पुस्तकों को नुकसान पहुंचा है। दुर्लभ और मूल्यवान पुस्तकें गीली हो ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने लूवर संग्रहालय में मिस्त्र के पुरावशेष विभाग में पानी के रिसाव से सैकड़ों किताबें क्षतिग्रस्त हो गईं। यह संग्रहालय की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। कुछ समय पहले यहां चोरी ने सुरक्षा खामियों को उजागर किया था।
विशेषज्ञ वेबसाइट ला ट्रिब्यून डे ला आर्ट ने बताया कि लगभग 400 दुर्लभ पुस्तकें प्रभावित हुईं, जिसके लिए पाइप की खराब स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया। इसने कहा कि विभाग लंबे समय से संग्रह को ऐसे जोखिमों से बचाने के लिए धन की मांग कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
अगले साल होने था मरम्मत का काम
लूवर संग्रहालय के उप-प्रशासक, फ्रांसिस स्टीनबाक ने बताया कि पानी के पाइप का रिसाव मिस्त्र के पुरावशेष विभाग के पुस्तकालय के तीन कमरों में से एक से संबंधित था। उन्होंने कहा, ''हमने 300 से 400 कृतियों की पहचान की है, गिनती जारी है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह समस्या वर्षों से ज्ञात थी तथा कहा कि मरम्मत का कार्य सितंबर 2026 में निर्धारित किया गया है।
