लूव्र म्यूजियम के सर्विलांस सिस्टम का पासवर्ड निकला इतना कमजोर, 850 करोड़ की चोरी में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में हुई 850 करोड़ की चोरी के बाद बड़ी सुरक्षा खामियों का पता चला है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पूरे म्यूजियम की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली बेहद कमजोर थी।

जांच में पता चला कि म्यूजियम का वीडियो निगरानी सिस्टम का पासवर्ड 'लूव्र' था। जिसे हैकर्स आसानी से कैक कर पाए। पिछले महीने म्यूजियम से चोरो ने महज 4 मिनट के अंदर 850 करोड़ के आठ बेशकीमती गहने चुरा लिए थे।

निगरानी सिस्टम का पासवर्ड निकला 'लूव्र' इस मामले में म्यूजियम की अध्यक्ष और निदेशक लौरेंस डेस कोर्स ने फ्रांसीसी सांसद को बताया था कि म्यूजियम के बाहरी हिस्से में सिर्फ एक कैमरा लगा था, जिसकी दिशा गलत होने के चलते वो चोरों की गतिविधियों को कैप्चर नहीं कर पाया।

हालांकि लौरेंस ने ये भी कहा कि म्यूजियम के अंदर के कैमरे काम कर थे। लौरेंस ने सुरक्षा व्यवस्था पर कम खर्च को चोरी की मुख्य वजह बताया। कमजोर पासवर्ड के खुलासे के बाद म्यूजियम की सुरक्षा को लेकर और सवाल पूछे जा रहे हैं।

850 करोड़ की चोरी: सुरक्षा में चूक न्यूज एजेंसी रायटर के अनुसार म्यूजियम की सुरक्षा ऑडिट का काम एक दशक पहले से शुरू हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट के कुछ अंश चोरी से कुछ दिन पहले मीडिया में लीक हो गये थे।

रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 तक म्यूजियम के केवल 39 कमरों में ही कैमरे लगे थे। इस ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया था कि म्यूजियम में पर्याप्त निगरानी नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस काम को पूरा होने में कई साल लगेंगे। इसके साल 2032 तक पूरा होने की उम्मीद कम है।