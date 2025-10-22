Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    डकैती के बाद फिर से खुला फ्रांस का लूवर म्यूजियम, चार मिनट में चोरों ने उड़ा डालें थे 102 मिलियन डॉलर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:16 PM (IST)

    फ्रांस का लूवर संग्रहालय डकैती के बाद फिर से खुल गया है। चोरों ने दिनदहाड़े खिड़की तोड़कर बेशकीमती आभूषण चुरा लिए थे, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। चोरी मोना लिसा की पेंटिंग के पास हुई। जांच के बाद संग्रहालय खुला, पर अपोलो रूम अभी भी बंद है। चोरों ने कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम दिया और 10.2 करोड़ डॉलर के आभूषण ले उड़े।

    prefferd source google
    Hero Image

    लूवर संग्रहालय फिर से खुला

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस का ऐतिहासिक लूवर संग्रहालय बुधवार सुबह फिर खोल दिया गया। तीन दिन पहले चोरों ने दिनदहाड़े संग्रहालय की खिड़की तोड़कर बेशकीमती और ऐतिहासिक आभूषण चुरा ले गए थे। यह चोरी इस संग्रहालय में प्रदर्शित मोना लिसा की पेंटिंग से महज 250 मीटर की दूरी पर हुई थी और इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिर से खुला फ्रांस का लूवर म्यूजियम 

    इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आभूषण भी बरामद नहीं हुए हैं। कुछ अधिकारियों ने इस घटना की तुलना 2019 में नोट्रे-डेमकैथेड्रम में लगी आग से की है। पेरिस स्थित संग्रहालय में चोरी की वारदात के बाद तीन दिन तक जांच चली। इसके बाद फिर से खुलने पर सैकड़ों लोग संग्रहालय के बाहर कतार में खड़े दिखाई दिए। हालांकि जिस अपोलो रूम में चोरी हुई थी, उसे आगंतुकों के लिए अभी बंद रखा गया है।

    चोरों ने उड़ाए 102 मिलियन डॉलर

    अधिकारियों के अनुसार, चोर गिरोह ने महज चार मिनट से भी कम समय में वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सीन नदी की ओर वाली दीवार पर एक मालवाहकलिफ्ट लगाई, खिड़की तोड़ी, दो डिस्प्ले केस तोड़े और फिर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मध्य पेरिस की तरफ फरार हो गए।

    शाही ताज क्षतिग्रस्त मिला

    रविवार को लूवर संग्रहालय से चोर नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजनी के शाही ताज और अन्य सामग्री समेत कुल आठ तरह के आभूषण चुरा ले गए थे। हालांकि शाही ताज बाद में संग्रहालय के बाहर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा मिला था। इस मुकुट में 1300 से ज्यादा हीरे जड़े हैं। चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लगभग 10.2 करोडडॉलर आंकी गई है। चोरों और आभूषणों की तलाश में लगभग 100 जांचकर्ता जुटे हैं। दुनिया भर में सबसे अधिक संख्या में दर्शक इस संग्रहालय को देखने आते हैं। 

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)