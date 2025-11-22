G20 समिट में PM मोदी बोले - सहयोग और समावेशी विकास से ही मजबूत होगा भविष्य

22 Nov 2025 4:49:58 PM

G20 Live: ग्लोबल डेवलपमेंट के मकसद से चार नई पहल का प्रस्ताव

G20 Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में ग्लोबल डेवलपमेंट के मकसद से चार नई पहल का प्रस्ताव रखा है। इसमें ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टीम और ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने की पहल शामिल है।

इनक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पर पहले सेशन में उन्होंने कहा कि इन पहलों से हर तरफ से ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी, और कहा कि भारत के सभ्यता के मूल्य आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं।

उन्होंने कहा कि G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट करेगी जो सस्टेनेबल लिविंग के समय के साथ आजमाए गए मॉडल को दिखाती है और यह पक्का करेगी कि इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए।

पीएम ने समिट में कहा, "इस मामले में भारत का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। इससे हमें अपनी मिली-जुली समझ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी ताकि अच्छी हेल्थ और वेलबीइंग हो सके।"

दक्षिण अफ्रीका के तीन दिन के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका का विकास ग्लोबल तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और भारत हमेशा इस कॉन्टिनेंट के साथ एकजुटता में खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल अपनाएगा, जिसका मकसद अगले दशक तक अफ्रीका में दस लाख सर्टिफाइड ट्रेनर बनाना है।