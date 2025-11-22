G20 समिट में PM मोदी बोले - सहयोग और समावेशी विकास से ही मजबूत होगा भविष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में जी20 समिट 2025 के पहले सत्र में समावेशी और सतत विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में पहली बार जी20 समिट हो रहा है, इसलिए विकास के मापदंडों पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय सभ्यता के मूल्यों, खासकर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के सिद्धांत को आगे बढ़ने का मार्ग बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय G20 लीडर्ससमिट 2025 के लिए साउथअफ्रीका में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट के एजेंडा को बनाने वाले खास ग्लोबल मुद्दों पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। दिन की खास बातों में समिट के दौरान प्रधानमंत्री की कई बाइलेटरल मीटिंग शामिल हैं। शुरुआतीसेशन “इनक्लूसिव और सस्टेनेबलइकोनॉमिकग्रोथ– किसी को पीछे न छोड़ना” पर फोकस होगा।
G20 Live: भारत-UK पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है- पीएम मोदी
G20 Live: पीएम मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस साल भारत-UK पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे।
It was wonderful meeting Prime Minister Keir Starmer in Johannesburg. This year has brought new energy to the India–UK partnership and we will keep driving it forward across many domains.@10DowningStreet @Keir_Starmer pic.twitter.com/LzQk7QPnaS— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025
G20 Live: एंटोनियो गुटेरेस से मिले पीएम मोदी
G20 Live: पीएम मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ बहुत मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिले।
A very productive conversation with the Secretary General of the United Nations, Mr. António Guterres on the sidelines of the G20 Johannesburg Summit.@UN @antonioguterres pic.twitter.com/aPtCzWGXDJ— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025
G20 Live: पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट रामफोसा को दिया धन्यवाद
G20 Live: पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 समिट की जगह पर पहुंचने पर, मैंने प्रेसिडेंट रामफोसा को गर्मजोशी से स्वागत करने और इस जरूरी समिट को ऑर्गनाइज करने के लिए धन्यवाद दिया।
Upon reaching the G20 Summit venue in Johannesburg earlier today, thanked President Ramaphosa for the warm welcome and for organising this important Summit.@PresidencyZA@CyrilRamaphosa pic.twitter.com/sERipwK2jm— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025
G20 Live: ग्लोबल डेवलपमेंट के मकसद से चार नई पहल का प्रस्ताव
G20 Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में ग्लोबल डेवलपमेंट के मकसद से चार नई पहल का प्रस्ताव रखा है। इसमें ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टीम और ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने की पहल शामिल है।
इनक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पर पहले सेशन में उन्होंने कहा कि इन पहलों से हर तरफ से ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी, और कहा कि भारत के सभ्यता के मूल्य आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं।
उन्होंने कहा कि G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट करेगी जो सस्टेनेबल लिविंग के समय के साथ आजमाए गए मॉडल को दिखाती है और यह पक्का करेगी कि इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए।
पीएम ने समिट में कहा, "इस मामले में भारत का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। इससे हमें अपनी मिली-जुली समझ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी ताकि अच्छी हेल्थ और वेलबीइंग हो सके।"
दक्षिण अफ्रीका के तीन दिन के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका का विकास ग्लोबल तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और भारत हमेशा इस कॉन्टिनेंट के साथ एकजुटता में खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल अपनाएगा, जिसका मकसद अगले दशक तक अफ्रीका में दस लाख सर्टिफाइड ट्रेनर बनाना है।
G20 में PM ने 4 नई पहल का रखा प्रस्ताव
G20 Live: पीएम मोदी से मिलीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी
G20 Live: दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियामेलोनी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।
#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi interacts with Italian Prime Minister Giorgia Meloni during the G-20 Summit— ANI (@ANI) November 22, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/a4DvBgOLmD
G20 लीडर्स समिट 2025 का आगाज, एकजुटता, समानता और सस्टेनेबिलिटी पर जोर
साउथअफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट के पहले सेशन में बात की, जो इनक्लूसिव और सस्टेनेबलग्रोथ पर फोकस था। अफ्रीका पहली बार G20 समिटहोस्ट कर रहा है, इसलिए अब हमारे लिए अपने डेवलपमेंटपैरामीटर्स पर फिर से सोचने और ऐसी ग्रोथ पर फोकस करने का सही समय है जो इनक्लूसिव और सस्टेनेबल हो। भारत के सिविलाइज़ेशनलवैल्यूज़, खासकर इंटीग्रलह्यूमनिज़्म का सिद्धांत आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है।
Spoke at the first session of the G20 Summit in Johannesburg, South Africa, which focussed on inclusive and sustainable growth. With Africa hosting the G20 Summit for the first time, NOW is the right moment for us to revisit our development parameters and focus on growth that is… pic.twitter.com/AxHki7WegR— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025