न्यूजीलैंड के लॉरेंस वॉटकिंस के पास है दुनिया का सबसे लंबा नाम, 2 हजार से ज्यादा शब्द हैं शामिल; बना गिनीज रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के लॉरेंस वॉटकिंस ने दुनिया का सबसे लंबा व्यक्तिगत नाम रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मार्च 1990 में, उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम बदलकर 2000 से अधिक मध्य नाम शामिल किए, जिससे उनका पूरा नाम 2253 शब्दों का हो गया। अनोखे रिकॉर्ड्स में उनकी दिलचस्पी के कारण उन्होंने यह कदम उठाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के कई देशों में लंबे नाम संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। दक्षिण भारत में नामों में अक्सर गांव, पिता का नाम और व्यक्ति का नाम शामिल होता, जबकि अरब देशों में नाम वंश और खानदान को दर्शाते हैं। पश्चिमी देशों में भी कुछ लोगों के बहुत लंबे नाम होते हैं।
लेकिन इन सबके मुकाबले न्यूजीलैंड के लॉरेंस वॉटकिंस का नाम सबसे लंबा है, जिन्हें दुनिया का सबसे लंबा व्यक्तिगत नाम रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। मार्च 1990 में लॉरेंस ने अपना नाम कानूनी रूप से बदलकर इसमें 2000 से ज्यादा मिडल नेम शामिल कर लिए थे।
कितने शब्दों का है नाम?
इस तरह उनका नाम 2253 शब्दों का हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा ऐसे अनोखे और मजेदार रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी थी और वे खुद रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब पढ़ी और पाया कि सबसे लंबे नाम का रिकॉर्ड तोड़ना उनका लिए संभव है।
उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल सीमित था, इसलिए पूरी सूची टाइप करवाने में उन्हें सैकड़ों डॉलर करने पड़े। जिला अदालत ने उनका आवेदन मंजूर किया, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, जहां फैसला उनके पक्ष में गया। इसके तुरंत बाद, न्यूजीलैंड में ऐसे मामलों को रोकने के लिए दो नए कानून बनाए गए।
कैसे रखा इतना लंबा नाम?
गिनीज रिकॉर्ड्स के अनुसार, लॉरेंस उस समय सिटी लाइब्रेरी में काम करते थे और उन्होंने किताबों व सहकर्मियों की सलाह से नाम चुने। उन्होंने कहा, मेरा पसंदीदा नाम AZ2000 है, जिसका मतलब है कि मेरे पास A से Z तक 2000 नाम हैं। हालांकि, उनका कहना है कि सरकारी कागजात और पहचान पत्रों पर पूरा नाम नहीं आ पाता है, जिससे कई बार दिक्कत होती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।