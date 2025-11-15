क्रेमलिन समर्थित साइबर अपराध समूह से जुड़ा हैकर फुकेत में गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर अपराध के आरोप में अमेरिका द्वारा वांछित एक रूसी व्यक्ति को फुकेत से गिरफ्तार किया गया है। थाई पुलिस ने कहा कि 35 वर्षीय डेनिस ओब्रेज्को कथित तौर पर कुख्यात समूह वायड ब्लिजार्ड का सदस्य है, जो साइबर जासूसी गिरोह है जिसे क्रेमलिन के हितों से जुड़े है।

ओब्रेज्को को छह नवंबर को एफबीआइ और थाई अधिकारियों के संयुक्त अभियान में हिरासत में लिया गया। उसे एक होटल से पकड़ा गया, जहां से नोटबुक, मोबाइल और डिजिटल वालेट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए।

थाईलैंड के साइबर अपराध जांच ब्यूरो (सीसीआइबी) के अनुसार, वह एक सप्ताह पहले ही फुकेत आया था। उसने पहले भी सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाई थी और यूरोप और अमेरिका दोनों में सरकारी एजेंसियों पर हमला किया था।

जांच ब्यूरो ने कहा कि अमेरिका प्रत्यर्पण तक उसे बैंकाक में रखा जाएगा। रूस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। थाईलैंड स्थित रूसी दूतावास के राजनयिक इल्या इलिन ने पुष्टि की है कि पिछले हफ्ते फुकेत में एक रूसी नागरिक को साइबर अपराध के संदेह में हिरासत में लिया गया था।