    केपी शर्मा ओली को सता रहा गिरफ्तार का डर, नेपाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:50 AM (IST)

    नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा सरकार पर बिना किसी ठोस आधार के उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें किसी भी तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ओली ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सीपीएन-यूएमएल भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल करने की मांग करेगी। अगला आम चुनाव 5 मार्च, 2026 को होने वाला है।

    केपी शर्मा ओली। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी पर्याप्त आधार के उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वह पांच मार्च 2026 को आम चुनाव कराने को लेकर गंभीर नहीं है।

    सत्ता से बेदखल होने के एक महीने बाद काठमांडू में संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अपनी पहली बातचीत के दौरान ओली ने कहा कि उनकी पार्टी सीपीएन-यूएमएल भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल करने की मांग करेगी।

    बिना आधार के मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश- ओली

    पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सरकार उन्हें किसी भी तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इसके लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। भ्रष्टाचार और इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर युवाओं के नेतृत्व वाले जेन जी समूह द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद ओली ने सितंबर की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था।

    5 मार्च, 2026 को प्रस्तावित है आम चुनाव

    पूर्व शीर्ष न्यायाधीश सुशीला कार्की 12 सितंबर को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनीं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनकी सिफारिश पर संसद भंग कर दी। अगला आम चुनाव पांच मार्च 2026 को होने वाला है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

