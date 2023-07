Korean Singer Death कोरियन सिंगर ली सांग यून 6 जुलाई को अपने परफोर्मेंस से कुछ देर पहले कॉन्सर्ट प्लेस के बाथरूम में मृत पाई गई।स्टाफ मेंबर्स के मुताबिक जिमचेओन म्यूनिसिपल क्वायर के 33वें म्यूजिक प्रोग्राम में सिंगर अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी लेकिन इससे कुछ मिनट पहले ही उनका शव बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ मिला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Korean Singer Death: लाइव परफॉर्मेंस से कुछ मिनट पहले बाथरूम में मृत पाई गईं कोरियन सिंगर, पुलिस जांच में जुटी

मुंबई, एजेंसी। Lee Sang Eun Death: कोरियन सिंगर ली सांग यून की 6 जुलाई को मौत हो गई। वह अपने परफोर्मेंस से कुछ देर पहले कॉन्सर्ट प्लेस के बाथरूम में मृत पाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिमचेओन म्यूनिसिपल क्वायर के 33वें म्यूजिक प्रोग्राम में सिंगर अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी, लेकिन इससे कुछ मिनट पहले ही उनका शव बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी स्टाफ मेंबर्स ने पुलिस को दी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इवेंट के एक स्टाफ मेंबर ने क्या कहा? एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इवेंट के एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि सिंगर यून के स्टेज परफोर्मेंस का समय हो गया था लेकिन, वह बेकस्टेज नहीं पहुंची थी। जब मैंने बाथरूम में देखा तो वह फर्श पर पड़ी थीं। इसके बाद सिंगर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से मृत घोषित कर दिया गया। ली सांग यून की मौत की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है। कथित तौर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई जा रही है। एक सोप्रानो सिंगर के रूप में याद किए जाने वाले ली सांग यून ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और न्यूयॉर्क में मैन्स स्कूल ऑफ म्यूजिक से मास्टर डिग्री हासिल की थी। पहले भी हुई कई कोरियन सिंगर की मौत उल्लेखनीय है कि पिछले तीन महीनों में कोरियन पॉप सिंगर की मौत का ये चौथा मामला है। इससे पहले सिंगर कोको ली की मौत ने सबको हैरान करके रख दिया था। उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड किया था। इसी साल जून में के-पॉप सिंगर चोई सुंग बोंग भी साउथ सियोल के येओक्सम-डोंग जिले में अपने घर में मृत पाए गए थे।

