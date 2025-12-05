बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा को भेजा जाएगा लंदन, क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गंभीर रूप से बीमार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अब रविवार को लंदन भेजा जाएगा। पहले उन्हें गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह भेजने का कार्यक्रम था, लेकिन कतर की तरफ से मुहैया होने वाली एयर एंबुलेंस ढाका पहुंच नहीं सकी, जिस कारण यात्रा टालनी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें उन्नत उपचार के लिए लंदन भेजने का निर्णय लिया गया है।

खालिदा जिया को लंदन भेजा जाएगा बीएनपी के महासचिव मिर्जा फकरुल इस्लाम आलमगीर ने शुक्रवार को बताया, 'अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह (एयर एंबुलेंस) कल (शनिवार) आ सकती है। अगर मैडम की सेहत यात्रा के लिहाज से ठीक रही और मेडिकल बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी तो वह सात तारीख (रविवार) को उड़ान भरेंगी।'

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती उन्होंने बताया कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की तरफ से मुहैया होने वाला विशेष विमान निर्धारित समय पर ढाका नहीं पहुंच सका, लेकिन उम्मीद है कि वह शनिवार को ढाका पहुंच जाएगा।