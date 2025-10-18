केन्या के पूर्व पीएम ओडिंगा के अंतिम दर्शन के दौरान फिर मची भगदड़, दर्जनों घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा के अंतिम दर्शन के लिए आयोजित एक सभा में शनिवार को एक बार फिर भगदड़ मच गई। इसके कारण दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। कुछ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

इससे पहले शुक्रवार को नैरोबी में ओडिंगा के राजकीय अंत्येष्टि समारोह में भगदड़ मचने से दो लोगों की मौत हो गई थी और 160 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसके एक दिन पहले जब भारत से ओडिंगा का शव वहां पहुंचा था तो उस दिन एक स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था।