लाओस में ASEAN देशों के साथ जयशंकर की बैठक, रूसी विदेश मंत्रालय ने शेयर की तस्वीर; वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा

इससे पहले जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विशेष रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर में अपने समकक्ष और प्रिय मित्र विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की और उनके साथ अच्छी बातचीत की। जयशंकर ने पिछले तीन वर्षों में देश समन्वयक के रूप में आसियान-भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सिंगापुर को धन्यवाद दिया।

🇷🇺🇮🇳 Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and External Affairs Minister of India Dr. Subrahmanyam Jaishankar met on the sidelines of #ASEAN events



📍 Vientiane, July 26, 2024#RussiaIndia #DruzhbaDosti pic.twitter.com/Lk1RaicEmv