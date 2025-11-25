'रूस युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को फंसाया', दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी पर गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा की बेटी दुदुजिले जूमा-संबुदला पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप जूमा-संबुदला की ही बहन नकोसाजाना बोंगानिनी जूमा-मनक्यूब की तरफ से दाखिल किए एफिडेविट में लगाए गए हैं। इसके मुताबिक, दुदुजिले जूमा-संबुदला और दो अन्य लोगों पर रूस में सिक्योरिटी ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को फंसाने और यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए फुसलाने का आरोप है। ये अन्य दो लोग कौन हैं, इनके बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस कर रही आरोपों की जांच एफिडेविट के मुताबिक, इन लोगों को रूस में एक भाड़े पर हायर करने वाले ग्रुप को सौंप दिया गया और फिर यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। 17 में से 8 लोग परिवार के ही सदस्य थे। पुलिस ने कहा है कि इन आरोपों की जांच की जा रही है।

साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि लोगों को वापस लाने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ डिप्लोमैटिक कोशिशें चल रही हैं। रूस पर आरोप है कि उसने साउथ अफ्रीका और दूसरे अफ्रीकी देशों के लोगों ड्रोन फैक्ट्रियों में काम करने का लालच दिया।