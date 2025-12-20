इटली में ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 1.4 टन मादक पदार्थ जब्त
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान में 384 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 1.4 टन मादक पदार्थ जब्त किए हैं।
पुलिस के अनुसार, 39 नाबालिगों सहित 655 अन्य लोगों के खिलाफ भी जांच की जा रही है।पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 35 किलोग्राम कोकीन और 40 से अधिक आग्नेयास्त्र भी जब्त किए गए। अभियान शुक्रवार को देश के कई प्रांतों में पूरा किया गया। इस दौरान 312 स्थानों की जांच के बाद तीन शहरों में पांच कैनबिस दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान 296 किलोग्राम कैनबिस उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी प्रारंभिक जांच में उन्हें अवैध मादक पदार्थ पाया गया।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
