Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 4 भारतियों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    इटली के मटेरा शहर में एक सड़क दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु हो गई। रोम स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि पीड़ितों की कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान मनोज सुरजीत ¨सह हर¨वदर ¨सह और जसकरन ¨सह के रूप में हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दक्षिणी इटली के मटेरा में सड़क हादसा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी इटली के मटेरा शहर में शनिवार को सड़क दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। रोम स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी है। पीडि़त सात सीटों वाली कार में छह अन्य लोगों के साथ सवार थे। इस कार की ट्रक से टक्कर हो गई। पीडि़तों की पहचान मनोज, सुरजीत, हरविंदर, और जसकरन के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय दूतावास ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, ''भारतीय दूतावास दक्षिणी इटली के मटेरा में सड़क दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है। हम स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं।

    घायलों को मटेरा के अस्पताल में किया गया रेफर

    दूतावास संबंधित परिवारों को हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान करेगा।'' पांच घायलों को मटेरा के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि छठे और सबसे गंभीर घायल को पोटेंजा के सैन कार्लो अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। ट्रक चालक सुरक्षित है। मटेरा लोक अभियोजक कार्यालय दुर्घटना की जांच कर रहा है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)