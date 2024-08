'हिजबुल्ला को कहीं भारी कीमत न चुकानी पड़े', दुश्मनों पर बरसा इजरायल; विदेश मंत्री ने दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि उत्तर के लोगों के साथ हम पूरी तरह खड़े हैं और उनकी सुरक्षा करते रहेंगे।

Hassan Nasrallah, stop the boasting speeches, threats, and lies before you pay a heavy price.



We will act with full force to restore security to the residents of the north. pic.twitter.com/V7rAIjiD2f