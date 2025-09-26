ईरान में बनेंगे चार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूस से हुआ 25 अरब डॉलर का करार
रॉयटर, दुबई। ईरान ने रूस की परमाणु कंपनी रोसाटाम के साथ चार परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 25 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रोसाटाम ने पहले कहा था कि उसने ईरान में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं बताई गई थी।
समझौता ज्ञापन पर मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए
ईरान की आधिकारिक इरना समाचार एजेंसी ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी प्रांत होर्मोज्गान के सिरिक क्षेत्र में 500 हेक्टेयर भूमि पर तीसरी पीढ़ी के संयंत्रों के निर्माण के लिए हुए समझौते से 5,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस समझौता ज्ञापन पर मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए।
ईरान को उच्च मांग के दौरान बिजली की कमी का सामना करना पड़ा है। उसके पास वर्तमान में बुशहर में केवल एक चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण भी रूस ने किया था और इसकी क्षमता लगभग एक गीगावाट है।
इजरायल ने कही ये बात
रूस के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और उसने जून में ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों की निंदा की थी। इजरायल ने बिना कोई सुबूत दिए कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कगार पर है। ईरान का कहना है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है।
