    इंडोनेशिया में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित बस पलटने से 15 लोगों की मौत और कई घायल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    इंडोनेशिया में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक अनियंत्रित बस के पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना बस के नियं ...और पढ़ें

    इंडोनेशिया में अनियंत्रित बस पलटने से 15 लोगों की मौत और कई घायल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक पैसेंजर बस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी अधिकारी ने दी है।

    दरअसल, सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि 34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर बेकाबू हो गई और एक कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट गई।

    उन्होंने आगे बताया कि यह इंटर-प्रोविंस बस राजधानी जकार्ता से देश के प्राचीन शाही शहर योग्याकार्ता जा रही थी, तभी यह पलट गई।