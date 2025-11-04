Language
    सूडान में विद्रोहियों ने भारतीय युवक का अपहरण किया, रिहाई को लिए सरकार से बातचीत जारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:16 AM (IST)

    सूडान में विद्रोहियों ने एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया है। भारत सरकार युवक की सुरक्षित रिहाई के लिए अपहरणकर्ताओं से बातचीत कर रही है। दूतावास परिवार के संपर्क में है और सरकार सूडान सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर संभव प्रयास कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूडान में चल रहे गृहयुद्ध में विद्रोही बलों ने ओडिशा के एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया है और वहां की सरकार उसकी रिहाई के लिए बातचीत कर रही है, सोमवार, 3 नवंबर को रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई।

    भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने कहा कि उनका देश ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के आदर्श बेहरा की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ कॉर्डिनेशन कर रहा है, जिन्हें युद्धग्रस्त अल फशीर शहर में विद्रोही अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) ने अगवा कर लिया था।

    अल फशीर से अगवा किया गया

    एल्टॉम ने पीटीआई को बताया कि खार्तूम से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर अल फशीर से अगवा किया गया था और संभवतः दक्षिण दारफुर में आरएसएफ के गढ़ न्याला ले जाया गया था। इससे पहले भी, सूडानी शहरों में से एक की घेराबंदी के दौरान, भारतीय मंत्रालय ने वहां अपने एक अन्य नागरिक के बारे में हमसे संपर्क किया था, जिसने उन 500 दिनों के दौरान बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया था।"

    हम उन्हें जल्द ही सुरक्षित वापस आते हुए देखेंगे- एल्टॉम

    एल्टॉम ने स्थिति को "बहुत अप्रत्याशित" बताते हुए कहा, "हम जानते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। और हमने देखा है कि वे क्या करने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही सुरक्षित वापस आते हुए देख पाएंगे।"

    कौन हैं आदर्श बेहरा?

    आदर्श बेहरा के परिवार ने एनडीटीवी को बताया कि वह 2022 से सूडान में सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री नामक एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उनकी पत्नी सुस्मिता ने समाचार आउटलेट को बताया कि दंपति के आठ और तीन साल के दो बच्चे हैं। आदर्श बेहरा का एक वीडियो, जो उनके परिवार द्वारा साझा किया गया है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे हुए दिखाया गया है।

    एनडीटीवी ने वीडियो में बेहरा के हवाले से कहा, "मैं अल फशीर में हूं जहां हालात बहुत खराब हैं। मैं दो साल से बड़ी मुश्किल से यहां रह रहा हूं। मेरा परिवार और बच्चे बहुत चिंतित हैं। मैं ओडिशा सरकार से मेरी मदद करने का अनुरोध करता हूं।"

