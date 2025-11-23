मदीना में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को किया गया सुपुर्द-ए-खाक, इस दौरान भारतीय राजदूत रहे मौजूद

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:14 AM (IST)

    सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई थी। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। मृतकों में 10 बच्चे भी थे।

    मदीना में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को किया गया सुपुर्द-ए-खाक (फोटो- एक्स)

    आइएएनएस, रियाद। सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

    मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई थी। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। मृतकों में 10 बच्चे भी थे।

    रियाद में भारतीय दूतावास के अनुसार, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने पैगंबर की मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की।

    मदीना के जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में मृतकों के पार्थिव शरीर को दफन किया गया। इस दौरान सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल खान और जेद्दा में भारत के महावाणिज्यदूत फहद सूरी भी मौजूद रहे।