मदीना में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को किया गया सुपुर्द-ए-खाक, इस दौरान भारतीय राजदूत रहे मौजूद
सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई थी। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। मृतकों में 10 बच्चे भी थे।
आइएएनएस, रियाद। सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।
मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई थी। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। मृतकों में 10 बच्चे भी थे।
रियाद में भारतीय दूतावास के अनुसार, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने पैगंबर की मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की।
मदीना के जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में मृतकों के पार्थिव शरीर को दफन किया गया। इस दौरान सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल खान और जेद्दा में भारत के महावाणिज्यदूत फहद सूरी भी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।