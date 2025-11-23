मदीना में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को किया गया सुपुर्द-ए-खाक, इस दौरान भारतीय राजदूत रहे मौजूद

आइएएनएस, रियाद। सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय जायरीनों को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई थी। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। मृतकों में 10 बच्चे भी थे।