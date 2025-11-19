सिडनी में कार दुर्घटना में भारतीय मूल की गर्भवती महिला की मौत, किशोर चालक पर लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक बेहद हैरान कर देने वाल खबर सामने आई है। यहां एक कार दुर्घटना में भारतीय मूल की गर्भवती महिला की मौत हो गई। एक स्थनीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी दी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया कि सिडनी के हॉर्न्सबी उपनगर में एक कार की चपेट में आने से 33 वर्षीय भारतीय मूल की आठ महीने की गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई।

पीड़िता, समन्वया धारेश्वर, शुक्रवार को अपने पति और तीन साल के बेटे के साथ पैदल जा रही थीं, जब यह जानलेवा हादसा हुआ। उनके दूसरे बच्चे के जन्म की कुछ ही हफ्ते बचे थे।

9 न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार , न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि एक किआ कार्निवल ने परिवार को फुटपाथ पार करने के लिए अपनी गति धीमी कर ली थी। उसी समय, 19 वर्षीय आरोन पापाजोग्लू द्वारा चलाई जा रही एक बीएमडब्ल्यू सेडान कथित तौर पर किआ से टकरा गई, जिससे कार आगे की ओर उछल गई और धारेश्वर से जोरदार टक्कर हो गई।