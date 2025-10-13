अफगानिस्तान में कई भारतीय कंपनियों ने शुरू किया काम, बोले तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी

जागरण ब्यूरो,नई दिल्ली। अफगानिस्तान में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और पिछले कुछ महीनों के दौरान कई भारतीय कंपनियों ने वहां काम फिर से शुरू कर दिया है। यह बात इस्लामिक अमीरात (तालिबान) के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत के प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि भारत के अधिकारियों के साथ उनकी जो बातचीत हुई है, उसमें यह फैसला किया गया है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों ने काम शुरू किया इस क्रम में उन्होंने अमृतसर और काबुल के बीच जल्न्द सीधी उड़ान शुरू किए जाने के संकेत दिए। जबकि फिक्की की तरफ से बताया गया कि केईसी, मैक्स अस्पताल ने अफगानिस्तान में काम शुरू कर दिया है। जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी वहां अपना कैंपस खोलने की इच्छुक है।मुत्तकी ने कहा कि कारोबार करने के लिए जिस तरह की अमन व शांति की जरूरत है, उनकी सरकार ने उसे स्थापित कर दिया है। भारत के साथ कारोबार में वृद्धि होने लगी है।

बहुत ही कम समय में द्विपक्षीय कारोबार बढ़ कर एक अरब डालर को पार कर गया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को ढांचागत, हेल्थ, कृषि, बैं¨कग, हवाई सेवा क्षेत्र में अफगानिस्तान में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत सरकार से भी आग्रह किया कि वह अफगान नागरिकों को ज्यादा वीजा दे ताकि आपसी कारोबार की राह आसान हो सके।