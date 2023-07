बैस्टिल डे परेड में पंजाब रेजीमेंट की भागीदारी पर भारतीय समुदाय खुश, INS Chennai भी लेगा परेड में हिस्सा

बैस्टिल डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों में से वायुसेना की 68 सदस्यीय टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधू रेड्डी करेंगी। भारतीय नौसेना का स्वदेश में डिजायन एवं निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर आइएनएस चेन्नई भी फ्रांस के शहर बस्ट में बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेगा।

भारतीय सेना की दूसरी सबसे पुरानी सेवारत रेजीमेंट है पंजाब रेजीमेंट।

Your browser does not support the audio element.

पेरिस, एएनआइ। फ्रांस में शुक्रवार को होने वाली बैस्टिल डे परेड में भारत की पंजाब रेजीमेंट की भागीदारी से भारतीय समुदाय में खुशी है। भारतीय समुदाय के सदस्य सुरजीत सिंह ने इस बारे में बात करते हुए भीगी आंखों से अपनी खुशी व्यक्त की। सुरजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने पंजाब रेजीमेंट में 30 वर्षों तक सेवाएं दी हैं, वह रेजीमेंट के जवानों से मिलने आए थे, लेकिन मिल नहीं सके। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को परेड के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। पंजाब रेजीमेंट भारतीय सेना की दूसरी सबसे पुरानी रेजीमेंट हैं जो अभी भी सेवा में है। इस रेजीमेंट ने दोनों विश्व युद्धों में हिस्सा लिया था। स्क्वाड्रन लीडर सिंधू करेंगी वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व बैस्टिल डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों में से वायुसेना की 68 सदस्यीय टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधू रेड्डी करेंगी। वह वायुसेना में हेलीकाप्टर पायलट हैं। परेड में अपनी भागेदारी के बारे में उन्होंने बताया, 'हमारे लिए यह बेहद गौरव का क्षण है। मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं विदेशी धरती पर वायुसेना का प्रतिनिधित्व करूंगी।' रेड्डी ने कहा कि वह फ्रांसीसी लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उत्साहित हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह क्या संदेश देना चाहती हैं तो उन्होंने कहा, 'मैं साधारण सा संदेश देना चाहती हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है।' रेड्डी ने गणतंत्र दिवस पर भी मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया था। आइएनएस चेन्नई भी लेगा परेड में हिस्सा भारतीय नौसेना का स्वदेश में डिजायन एवं निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर आइएनएस चेन्नई भी फ्रांस में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आइएनएस चेन्नई फ्रांस के शहर बस्ट में बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेगा।

Edited By: Shashank Mishra