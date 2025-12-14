अरबपति की सादगी ने जीता सबका दिल, पब्लिक बस में चढ़े लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली; इंटरनेट पर वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में एक भारतीय अरबपति का पब्लिक बस में सफर करना और ड्राइवर से गर्मजोशी से हाथ मिलाना लोगों के दिल के छू गया। लुलु ग्रुप के चेयरमैन एमए यूसुफ अली का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में वे बस में चढ़ते हुए दिख रहे हैं और बस ड्राइवर से हाथ मिलाकर हिंदी में पूछते हैं, "कैसे हो? ठीक हो?" इसके बाद वे बस में मौजूद दूसरे यात्रियों से भी बातचीत करते नजर आते हैं।

यह वीडियो टिकटॉक पर यूजर सज्जाद फरदेसे ने सबसे पहले पोस्ट किया था। इसके बाद बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो गया। लोग उनकी इस सादगी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें "जमीन से जुड़ा इंसान" बता रहे हैं।

काफी मशहूर हस्ती हैं यूसुफ अली इस बस वाले वीडियो से ठीक पहले यूसुफ अली एक और वजह से सुर्खियों में थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दुबई के रूलर और यूएई के वाइस प्रेजिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की नई किताब "लेसंस फ्रॉम लाइफ: पार्ट आई" की कॉपी दिख रही है। यह कॉपी शेख मोहम्मद ने खुद साइन करके उन्हें भिजवाई थी।

किताब के अंदर शेख मोहम्मद का हाथ से लिखा संदेश था: "डियर यूसुफ अली एमए, ज्ञान ही इकलौती विरासत है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। उम्मीद है आपको पढ़कर मजा आएगा।" कौन हैं यूसुफ अली? यूसुफ अली लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह ग्रुप दुनिया भर में लुलु हाइपरमार्केट चेन चलाता है और लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स का मालिक है। उनके ग्रुप के खाड़ी देशों और भारत में सैकड़ों हाइपरमार्केट और मॉल हैं।

फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 5.9 अरब डॉलर से ज्यादा है। केरल के एक छोटे से गांव से निकले यूसुफ अली ने 1970 के दशक में अबू धाबी जाकर अपना कारोबार शुरू किया था। आज वे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े रिटेलर्स में से एक हैं।