    शेख हसीना को लेकर उपजे तनाव के बीच भारत-बांग्लादेश के NSA की मुलाकात

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की मुलाकात हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। उन्होंने सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई और रणनीतिक साझेदारी को महत्व दिया।

    भारत-बांग्लादेश के NSA की मुलाकात।


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हो रहे सिक्युरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) डा. खुलीलुर रहमान भी भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग ने कॉन्क्लेव की फोटो और बैठक के बारे में सूचनाएं एक्स पर शेयर करते हुए यह जानकारी दी है। इस कान्क्लेव की मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं।

    क्षेत्रीय देशों के सुरक्षा प्रमुखों की यह सातवीं बैठक हो रही है। इससे पहले बुधवार को बांग्लादेश के एनएसए ने नई दिल्ली में भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों के अतिरिक्त कोलंबो कान्क्लेव पर भी चर्चा हुई थी।

    इस दौरान डॉ. रहमान ने डोभाल को ढाका आने का न्योता भी दिया। यह जानकारी बांग्लादेश के उच्चायोग ने दी है। दोनों देशों के एनएसए की यह बैठक अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने से दोनों देशों के बीच पैदा तनाव के दौर में हुई है। शेख हसीना को इसी सप्ताह बांग्लादेश के क्राइम ट्रिब्यूनल ने गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा दी है।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)