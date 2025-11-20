शेख हसीना को लेकर उपजे तनाव के बीच भारत-बांग्लादेश के NSA की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हो रहे सिक्युरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) डा. खुलीलुर रहमान भी भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग ने कॉन्क्लेव की फोटो और बैठक के बारे में सूचनाएं एक्स पर शेयर करते हुए यह जानकारी दी है। इस कान्क्लेव की मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्षेत्रीय देशों के सुरक्षा प्रमुखों की यह सातवीं बैठक हो रही है। इससे पहले बुधवार को बांग्लादेश के एनएसए ने नई दिल्ली में भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों के अतिरिक्त कोलंबो कान्क्लेव पर भी चर्चा हुई थी।

इस दौरान डॉ. रहमान ने डोभाल को ढाका आने का न्योता भी दिया। यह जानकारी बांग्लादेश के उच्चायोग ने दी है। दोनों देशों के एनएसए की यह बैठक अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने से दोनों देशों के बीच पैदा तनाव के दौर में हुई है। शेख हसीना को इसी सप्ताह बांग्लादेश के क्राइम ट्रिब्यूनल ने गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा दी है।