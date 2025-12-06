Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संपत्ति फ्रीज से लेकर हथियारों पर बैन...., भारत-अमेरिका ने की LeT, JeM और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग 

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र से संपत ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आतंकियों के खिलाफ एक्शन की मांग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, उनके प्रॉक्सी ग्रुप और समर्थकों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा संपत्ति फ्रीज और हथियारों पर बैन जैसे और सख्त कदम उठाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों पक्षों ने ISIS और अल-कायदा से जुड़े संगठनों को भी और नामित करने की मांग की। इन आतंकी ग्रुप्स को संयुक्त राष्ट्र ने नामित किया है और वे पहले से ही यूएन प्रतिबंधों के तहत कई दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

    JWG की बैठक में आतंकवाद से निपटने पर चर्चा

    भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर अपने संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक में और 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित 'डेजिग्नेशन डायलॉग' के दौरान चर्चा की।

    बातचीत में, भारतीय पक्ष ने LeT के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन (FTO) और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट (SDGT) दोनों के रूप में नामित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग को धन्यवाद दिया। TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी।

    आतंकवाद का सामना करने के लिए मिलकर एक्शन की जरूरत

    शनिवार को जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का सामना करने के लिए लगातार और व्यापक तरीके से मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

    इसी पृष्ठभूमि में, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, क्वाड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) सहित आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

    LeT और JeM और उनके प्रॉक्सी ग्रुप पर प्रतिबंधों की मांग

    बयान में कहा गया है, 'दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत ISIS और अल-कायदा से जुड़े संगठनों, और LeT और JeM और उनके प्रॉक्सी ग्रुप, समर्थकों, प्रायोजकों, फाइनेंसरों और समर्थकों को और नामित करने की मांग की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके सदस्यों को वैश्विक संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों पर बैन का सामना करना पड़े।'

    इसमें कहा गया है कि बैठकों में आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया, जो भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की 'भावना और व्यापकता' को दर्शाता है।

    बयान में आगे कहा गया है, 'दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की। उन्होंने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए मानवरहित हवाई वाहनों (UAV), ड्रोन और AI के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की।'

    इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और लाल किले के पास हाल ही में हुई भयानक आतंकी घटना की कड़ी निंदा की, और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)