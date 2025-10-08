Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बगराम एयरबेस वाले दावे पर अकेले पड़े ट्रंप! भारत ने दिया तालिबान का साथ

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नजर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर है जिसका रूस चीन पाकिस्तान समेत कई देशों ने विरोध किया था। अब भारत भी इस विरोध में शामिल हो गया है। मॉस्को फॉर्मेट बातचीत में भाग लेने वाले देशों ने अफगानिस्तान में सैन्य ढांचा बनाने के प्रयासों को अस्वीकार किया क्योंकि इससे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर ट्रंप के विरोध में उतरे कई देश। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नजर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने तालीबानी हुकूमत को आदेश दिया था कि बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपने दिया जाए। रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 7 अन्य देशों ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध जताया था। वहीं, अब भारत का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में 'मॉस्को फॉर्मेट' बातचीत के दौरान कई देशों ने अफगानिस्तान में विकास और समृद्धि लाने पर विचार किया।इस दौरान सभी देशों का मानना था कि अफगानिस्तान समेत पड़ोसी देशों में सैन्य ढांचा बनाने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर असर पड़ेगा।

    सभी देशों ने जारी किया बयान

    तालीबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आयोजन के दौरान सभी देशों ने बयान जारी करते हुए कहा, "अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इससे अफगान की धरती का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर भी खतरा नहीं रहेगा।"

    भारत अफगानिस्तान में शांति का पक्षधर

    इस सम्मलेन में भारत, रूस, चीन के अलावा ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। रूस में स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत के राजदूत विनय कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में शिरकत की थी। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान और अफगान में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन किया है।

    यह भी पढ़ें- अमेरिका में भी अब दीवाली के दिन रहेगी छुट्टी, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना कैलिफोर्निया; नया कानून पारित