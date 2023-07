भारत और मालदीव ने की सीमा पार आतंकवाद की निंदा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर

माले, एएनआई। भारत और मालदीव ने सोमवार को आतंकवाद का मुकाबला करने, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के लिए इंटरनेट एवं साइबरस्पेस के दुरुपयोग के रोकने के लिए आतंकवाद-रोधी, हिंसक उग्रवाद और डी-रेडिकलाइजेशन पर दूसरे संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान विदेश मंत्रालय (पश्चिम) संजय वर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और मालदीव के विदेश सचिव एमवी अहमद लतीफ के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई। इस दौरान भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। व्यापक तरीके से आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टि की।

Co-chaired 2nd #India-#Maldives JWG on Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism and De-radicalisation at @MoFAmv today with H.E. @ForeignSecMV Ahmed Latheef. Capacity building, information sharing and cooperation on global forums is the path ahead. @MEAIndia@HCIMaldives pic.twitter.com/BIU4JZcDoF