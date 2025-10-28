IASV Triveni: ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारतीय सेना का नौकायन पोत आइएएसवी त्रिवेणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना का नौकायन पोत आइएएसवी त्रिवेणी, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की नौ महिला अधिकारी शामिल हैं, मिशन समुद्र प्रदक्षिणा के तहत सोमवार को अपने पहले विदेशी बंदरगाह प्रवास के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पहुंचा।

विश्व के प्रथम त्रि-सेवा महिला जलयात्रा अभियान दल त्रिवेणी का भारतीय महावाणिज्यदूत कजरी बिस्वास और आस्ट्रेलियाई रक्षा सलाहकार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।थोड़े आराम और रखरखाव के बाद आइएएसवी त्रिवेणी मिशन के अगले चरण के लिए रवाना होगा।

26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा चालक दल

इस परिक्रमा के दौरान, चालक दल तीन प्रमुख महासागरों को पार करते हुए 26,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करेगा। नारी शक्ति और विकसित भारत के विजन को स्मरण करने वाले इस अभियान को 11 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।