    IASV Triveni: ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारतीय सेना का नौकायन पोत आइएएसवी त्रिवेणी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    भारतीय सेना का नौकायन पोत आइएएसवी त्रिवेणी, जिसमें नौ महिला अधिकारी हैं, मिशन समुद्र प्रदक्षिणा के तहत ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पहुंचा। भारतीय महावाणिज्यदूत ने दल का स्वागत किया। यह पोत 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। रक्षा मंत्री ने इस अभियान को नारी शक्ति का प्रतीक बताया था। यह पोत आठ नवंबर को न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएगा।

    Hero Image

    ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारतीय सेना का नौकायन पोत आइएएसवी त्रिवेणी। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना का नौकायन पोत आइएएसवी त्रिवेणी, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की नौ महिला अधिकारी शामिल हैं, मिशन समुद्र प्रदक्षिणा के तहत सोमवार को अपने पहले विदेशी बंदरगाह प्रवास के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पहुंचा।

    विश्व के प्रथम त्रि-सेवा महिला जलयात्रा अभियान दल त्रिवेणी का भारतीय महावाणिज्यदूत कजरी बिस्वास और आस्ट्रेलियाई रक्षा सलाहकार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।थोड़े आराम और रखरखाव के बाद आइएएसवी त्रिवेणी मिशन के अगले चरण के लिए रवाना होगा।

    26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा चालक दल

    इस परिक्रमा के दौरान, चालक दल तीन प्रमुख महासागरों को पार करते हुए 26,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करेगा। नारी शक्ति और विकसित भारत के विजन को स्मरण करने वाले इस अभियान को 11 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

    रक्षा मंत्री ने समुद्र प्रदक्षिणा को न केवल जहाज पर यात्रा, बल्कि आध्यात्मिक साधना तथा अनुशासन और इच्छाशक्ति की यात्रा भी बताया। यह पोत आठ नवंबर को न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएगा। स्वदेश निर्मित आइएएसवी त्रिवेणी 50 फुट लंबा है। इस 26,000 समुद्री मील की यात्रा के दौरान महिला अधिकारी भूमध्य रेखा को दो बार पार करेंगी और केप लीउविन, केप हार्न और केप आफ गुड होप का चक्कर लगाएंगी।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)