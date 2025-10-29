जमैका तट से टकराया मेलिसा तूफान, अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:40 AM (IST)

    जमैका का सबसे शक्तिशाली तूफान है मेलिसा (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, किंगस्टन। मेलिसा तूफान ने मंगलवार को जमैका में शक्तिशाली श्रेणी पांच तूफान के रूप में दस्तक दी। यह जमैका का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है।

    एपी के अनुसार स्थानीय समय अनुसार मंगलवार सुबह, मेलिसा जमैका के नेग्रिल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और क्यूबा के ग्वांतानामो से लगभग 235 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था।

    अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने एडवाइजरी में कहा कि मेलिसा की अधिकतम गति 185 मील प्रति घंटा (295 किलोमीटर प्रति घंटा) है। यह तूफान क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। क्यूबा के बाद मेलिसा बहामास की ओर बढ़ सकता है।

    स्थानीय सरकार मंत्री डेसमंड मैकेंजी ने बताया कि लगभग छह हजार लोग अस्थायी आश्रयों में चले गए हैं। रेड क्रास के अनुसार जमैका में 15 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

    अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी एक्यूवेदर के प्रमुख एलेक्स दासिल्वा ने भारी तबाही की आशंका जताई है। कहा, यह तबाही जमैका के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी।

    विश्व मौसम विज्ञान संगठन की चक्रवात विशेषज्ञ ऐनी-क्लेयर फान्टन ने कहा, यह भयावह स्थिति है। चार मीटर तक तूफानी लहरें उठने की आशंका है। 70 सेमी से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे ''विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन'' हो सकता है।