    बाढ़, बारिश और भूस्खलन... कैरेबियाई देशों में तबाही मचाने वाले तूफान 'मेलिसा' से अब तक 49 मौतें

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    उत्तरी कैरिबियन में तूफान 'मेलिसा' ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 49 लोगों की मौत हो गई है। हैती में बाढ़ से 30 लोगों की जान गई और जमैका में 19 मौतें हुई हैं। लाखों लोग बिना बिजली के हैं और बचाव कार्य जारी है। 'मेलिसा' श्रेणी 5 का शक्तिशाली तूफान था, जिससे पश्चिमी कैरिबियन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।

    तूफान 'मेलिसा' से अब तक 49 लोगों की मौत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी कैरिबियन के अधिकांश हिस्सों में तबाही मचाने वाले तूफान मेलिसा से मरने वालों की संख्या 49 हो गई है। हैती में हालांकि तूफान का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके कारण हुए मूसलधार बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण 30 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लापता हो गए।

    जमैका में 19 लोगों की मौत की पुष्टि

    जमैका के सूचना मंत्री ने 19 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अधिकारी खोज और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। तूफान के कारण लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। जमैका की सेना ने राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए रिजर्व कर्मियों को ड्यूटी पर आने के लिए कहा है।

    लगातार शक्तिशाली हो रहा तूफान

    मंगलवार को मेलिसा श्रेणी 5 के एक शक्तिशाली तूफान के रूप में दक्षिण-पश्चिमी जमैका में पहुंचा। यह कैरेबियाई देश का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है जो सीधे तौर पर इसके तटों से टकराया। अभी तक पश्चिमी कैरिबियन में 48 से 52 अरब डालर तक की क्षति और आर्थिक नुकसान का अनुमान है।

    (न्यूज एजेंसी रायटर के इनपुट के साथ)