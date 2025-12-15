Language
    हांकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई पर फैसला आज, अदालत के बाहर जुटे समर्थक

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई के मामले में सोमवार को अदालत का फैसला आने वाला है। फैसले से पहले ही रविवार से बड़ी संख्या में उनके समर्थक अद ...और पढ़ें

    लोकतंत्र समर्थक नेता और मीडिया उद्यमी जिमी लाई। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चर्चित लोकतंत्र समर्थक नेता और मीडिया उद्यमी जिमी लाई के मामले में सोमवार को अदालत का फैसला आने वाला है। फैसले से पहले ही रविवार से बड़ी संख्या में उनके समर्थक अदालत के बाहर जुटने लगे।

    अदालत प्रशासन के अनुसार, कोर्ट हाउस के लिए कुल 565 टिकट दिए जा सकते हैं, जिसमें लाई की पेशी वाले कोर्ट रूम के लिए केवल 58 लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है।

    जिमी लाई पर क्या हैं आरोप?

    78 वर्षीय जिमी लाई पिछले करीब पांच वर्षों से जेल में बंद हैं। उन पर चीनी प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाने, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप हैं।

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जताई गई इस बात को लेकर चिंता

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये आरोप हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आते हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। वह हांगकांग के अखबार 'एपल डेली' के संस्थापक हैं।

    उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई है। हाल ही में राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी जिमी लाई की रिहाई का मुद्दा उठाया था।

