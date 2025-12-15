हांकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई पर फैसला आज, अदालत के बाहर जुटे समर्थक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चर्चित लोकतंत्र समर्थक नेता और मीडिया उद्यमी जिमी लाई के मामले में सोमवार को अदालत का फैसला आने वाला है। फैसले से पहले ही रविवार से बड़ी संख्या में उनके समर्थक अदालत के बाहर जुटने लगे।

अदालत प्रशासन के अनुसार, कोर्ट हाउस के लिए कुल 565 टिकट दिए जा सकते हैं, जिसमें लाई की पेशी वाले कोर्ट रूम के लिए केवल 58 लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है। जिमी लाई पर क्या हैं आरोप? 78 वर्षीय जिमी लाई पिछले करीब पांच वर्षों से जेल में बंद हैं। उन पर चीनी प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाने, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप हैं।