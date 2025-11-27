Hong Kong Fire : हांगकांग में आग से मरने वालों का संख्या बढ़कर 75 हुई, 280 से अधिक अभी भी लापता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हांगकांग में सात आवासीय इमारतों में लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या 75 हो गई है। लगभग 76 लोग घायल हैं, जिनमें से 15 की हालत गंभीर है। 280 से अधिक लोग लापता हैं। मृतकों में एक अग्निशमनकर्मी भी शामिल है। कई लोग अभी भी इमारतों में फंसे हैं। हांगकांग के प्रशासक जान ली का-चिउ ने सभी सरकारी आवासीय परिसरों की जांच का आदेश दिया है।

अग्निशमन कर्मी आग लगने के दूसरे दिन गुरुवार आग पर काबू करने के लिए मशक्कत करते रहे। सात में से चार ब्लाकों में आग को नियंत्रित कर लिया गया है, जबकि शेष 31-मंजिला इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर आग अभी भी लगी हुई है। इस अग्निकांड को शहर की पिछले 70 वर्षों की सबसे बड़ी आपदा बताया जा रहा है।

हांगकांग के साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी है। पीड़ितों को अभी भी इमारतों से निकाला जा रहा है। गर्मी के स्तर की निगरानी करने और पुन: भड़कने से रोकने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। बुधवार को शुरू हुई आग का सटीक कारण अभी ज्ञात नहीं है। जांच शुरू की गई है।

हांगकांग सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 30 करोड़ हांगकांग डॉलर का राहत कोष बनाया है। 1983 में निर्मित वांग फुक कोर्ट, शहर के उपनगर ताई पो जिले में स्थित है, जिसमें आठ टावर्स हैं और 1,984 अपार्टमेंट हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार इनमें लगभग 4,600 लोग रहते हैं। अनुमान है कि यहां रहने वाले करीब 40 प्रतिशत लोगों की उम्र 60 साल के आस-पास है।

इस समय इन इमारतों का नवीनीकरण किया जा रहा है इसलिए सभी आठ टावर्स में जाल और बांस के स्कैफोल्डिंग (मरम्मत के लिए लगाए गए मचान) लगे थे। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस त्रासदी पर बुधवार रात शोक व्यक्त किया और आग बुझाने, फंसे हुए लोगों को बचाने, घायलों का इलाज करने और प्रभावित परिवारों का समर्थन करने के लिए सभी प्रयासों की अपील की।

इमारतों के नवीनीकरण करने वाली कंपनी के दो निदेशक गिरफ्तार इमारतों के नवीनीकरण करने वाली कंपनी के दो निदेशकों और एक कंसल्टेंट को गैर-इरादतन हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस जांच में ज्वलनशील पदार्थ की ओर इशारा किया गया है। पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच के मुताबिक, अधिकारियों को हर मंजिल पर लिफ्ट की खिड़कियों पर स्टायरोफोम मिला जो अत्यणिक ज्वलनशील होता है।