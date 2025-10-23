बांग्लादेश में अल्पसंख्यक नहीं सुरक्षित, अब हिंदू शख्स को अगवा कर दी गई यातना

आईएएनएस, ढाका। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की एक और भयावह घटना सामने आई है। नरैल जिले के मौली इलाके से हथियारबंद समूहों ने एक हिंदू शख्स किंकोर दास का अपहरण कर लिया। शरीर पर क्रूर यातनाओं के निशान पाए गए अपहरण के एक दिन बाद जब वह मिला तो उसके शरीर पर क्रूर यातनाओं के निशान पाए गए। उसे बेरहमी से पीटा गया और मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली गई थी।

अवामी लीग ने सरकार पर उठाए सवाल अवामी लीग की ओर से कहा गया कि किंकोर दास की कहानी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सामने मौजूद आतंक का एक भयावह प्रमाण है। उसका अपहरण किया गया, प्रताड़ित किया गया और लूटा गया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह देश की भयावह स्थिति को प्रतिबिंब करता है जो अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न को चुपचाप अनुमति देता है।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए पार्टी ने कहा, ''जमात समर्थित यूनुस के अवैध शासन में मंदिरों को अपवित्र करना, मूर्तियों को तोड़ना और लक्षित हिंसा आम बात हो गई है। न्याय एक भुला दिया गया शब्द है।''